Отдых обернулся кошмаром: российская семья подхватила смертельно опасную болезнь

Семья из России заразилась малярией во время поездки в ЮАР. Как сообщает SHOT, супруги из Москвы с пятилетним ребенком отдыхали в Кейптауне и решили отправиться на морскую экскурсию под названием «Сансет».

На следующий день после этого путешествия туристы обнаружили на своем теле укусы комаров. Вскоре у всех троих резко поднялась температура и начался озноб. Они немедленно обратились к местному врачу, который диагностировал малярию. Для лечения и профилактики им был назначен препарат «Малярон».

Женщина рассказала, что ее муж, узнав о диагнозе, планировал срочно вылететь в Москву. Однако другие путешественники предупредили его, что инкубационный период малярии может достигать месяца, а в российских аптеках нет препаратов, способных эффективно лечить это заболевание и предотвратить летальный исход.

«Сейчас у семейства остаточные явления, однако врач сообщил им, что у них есть повторный риск подхватить тропическую малярию, которая может стать смертельной, если не сделать прививку», — говорится в материале.

В конце августа в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявлен первый случай лихорадки чикунгунья. Пациент, прилетевший из Шри-Ланки, госпитализирован в состоянии средней тяжести. На следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью с подозрением на лихорадку денге, но результаты ПЦР-теста показали наличие вируса чикунгунья.