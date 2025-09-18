Очевидцы рассказали о резком химическом запахе после удара ВСУ по заводу Газпрома

Lenta.ruиещё 2

Жители башкирского города Салават рассказали о резком химическом запахе после удара ВСУ по промышленному предприятию. Их слова приводит Telegram-канал Mash Batash.

Очевидцы рассказали о резком химическом запахе после удара ВСУ по заводу Газпрома
© РИА Новости

18 сентября глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об ударе украинских беспилотников по заводу «Газпром нефтехим Салават».

Также было опубликовано видео, на котором показан огромный столб дыма. Перед ним в Салавате услышали звуки взрыва.

Башкирские предприятия топливно-энергетического комплекса не в первый раз подвергаются ударам со стороны Украины не смотря на более чем тысячекилометровое расстояние от республики до линии госграницы. Так, ранее в сентябре под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод «Новойл» в Уфе.