Дело завели после инцидента с пытками туалетным ершиком над российской школьницей

В Приморье после инцидента с издевательствами над восьмилетней девочкой туалетным ершиком завели дело. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ — иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре. Стражи порядка планируют уделить особое внимание организации профилактики буллинга и обеспечению безопасности детей в школе.

Инцидент произошел в школе города Спасска-Дальнего во время перемены. Предварительно, три ученицы девятого класса силой затащили восьмилетнюю девочку из второго класса в туалет, где сдавили ей горло, не давая позвать на помощь. Агрессорши взяли туалетный ершик и стали водить им по лицу ребенка, засовывая его в рот. Унижения прекратились только после того, как подруги пострадавшей позвали взрослых.