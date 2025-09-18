Стало известно о последнем решении суда перед смертью бывшего мэра Вологды

Вологодский городской суд смягчил меру пресечения бывшему мэру Вологды Евгению Шулепову прямо перед его смертью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

17 сентября в 17:00 по местному времени суд получил сообщение из Вологодской областной клинической больницы о том, что у Шулепова установлено заболевание, препятствующее его содержанию под стражей. В срочном порядке было организовано заседание с участием адвокатов экс-мэра и прокурора. На слушаниях суд принял решение изменить меру пресечения Шулепову с содержания под стражей на запрет определенных действий.

Он с 22 августа находился на лечении в больнице, решался вопрос о его госпитализации в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова.

В пресс-службе суда напомнили, что в случае смерти подсудимого уголовное дело подлежит прекращению. Однако родственники имеют право настаивать на рассмотрении уголовного дела судом с целью реабилитации умершего.

В УФСИН подтвердили, что Шулепов умер в больнице, где проходил длительное лечение от хронического заболевания. Ему было 67 лет. О смерти сообщила его дочь.

В декабре 2024 года экс-мэр перенес инсульт, ему провели три сложнейшие операции на сердце.

Шулепова задержали в мае 2024 года по обвинению в получении взяток, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве. По версии следствия, подозреваемый с помощью адвоката и других подельников получил из муниципальной собственности объекты недвижимости стоимостью не менее 90 миллионов рублей. Далее они были проданы, а деньги поделены между соучастниками. Его также подозревают в аферах при реализации программы переселения из аварийного жилья в период с 2008 по 2016 год.

1 августа Генпрокуратура России потребовала конфисковать многомиллионное состояние Шулепова, его семьи и помощницы. Ведомство подало иск об изъятии в доход государства 12 земельных участков, 10 квартир и домов, 22 нежилых объектов недвижимости в Вологде, Москве и областях. Среди активов — загородный комплекс на реке Кубена, катер Sea-Doo Challenger, автомобили Lexus и BMW, квадроцикл и снегоходы. Это имущество Шулепов нажил с 2003 по 2025 год, будучи госслужащим, что противоречит законодательству.