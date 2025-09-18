Экс-министру Абызову могут предъявить обвинение по новому уголовному делу

Следственный комитет (СК) России может возбудить новое уголовное дело в отношении осужденного на 12 лет экс-министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным агентства, незадолго до этого осужденный был этапирован из колонии строгого режима в один из следственных изоляторов Москвы.

«В настоящее время осужденный находится в столичном СИЗО, с ним проводятся следственные действия в рамках расследования нового уголовного дела, фигурантом которого может стать экс-министр», — передает агентство слова собеседника.

В 2012-2018 годах Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Его задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж.

По данным следствия, экс-министр и другие фигуранты уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве в 2012-2018 годах похитили денежные средства двух энергетических компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» в размере 4 млрд рублей, также их сочли причастными к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, в ходе которой они получили доход на сумму 32,5 млрд рублей.

На имущество Абызова и других обвиняемых, а также на подконтрольные им компании стоимостью свыше 37 млрд рублей был наложен арест для возмещения причиненного ущерба.