Мигранты во Владивостоке учинили над подростками самосуд

Мигранты во Владивостоке напали на подростков и заставили их извиняться на камеру «перед мусульманами». Об этом рассказал военкор Александр Коц, который назвал произошедшее мигрантским самосудом с религиозным подтекстом.

© Вечерняя Москва

По данным журналиста, в одном из местных торговых центров к подросткам подошел охранник, уличивший их в краже. Он предложил пройти в его подсобку, чтобы показать записи с камер. Там несовершеннолетних избили и заставили извиняться перед «всем мусульманским миром».

— Ценные специалисты из торгового центра решили учинить самосуд с религиозным подтекстом. И если информация про извинения на камеру подтвердится, тут к избиению можно смело подшивать 282 (статью УК РФ о возбуждении ненависти и унижении достоинства по признаку религии, национальности и происхождения, — прим. «ВМ»), — написал Коц в своем Telegram-канале.

Министерство иностранных дел Узбекистана выразило протест после нападения на граждан страны во Владивостоке, сообщил 15 сентября генеральный консул республики Юсуп Кабулжанов. Советник министра экологии, экс-депутат законодательной палаты Узбекистана Расул Кушербаев рассказал, что группа молодых россиян напала и оскорбила трудовых мигрантов из азиатской республики во Владивостоке. Он опубликовал три видео с конфликтами молодых людей и, предположительно, мигрантов.