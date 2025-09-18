Задержаны телефонные мошенники, арендовавшие офис для своих махинаций

Шайку телефонных мошенников, которыми руководили с территории Украины, обезвредили сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД и оперативники из ГУ МВД по Московской области и ФСБ.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в группировку входили жители Подмосковья и Краснодарского края. От своих кураторов из украинских колл-центров они получали задания — забрать деньги у обманутых пенсионеров, сделать конвертацию в криптовалюту и перечислить полученные средства за границу. Ежедневный оборот средств, полученных в результате совершения преступления, составлял около 10 млн рублей.

Аферисты для бесперебойной работы организовали офис в съемной квартире в подмосковном Одинцово. Они в любое время могли направиться к банкоматам и обналичить полученные криминальным путем деньги до блокировки счета.

У задержанных изъяты мобильные телефоны и банковские карты, различная документация и другие важные документы.