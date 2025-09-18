Насильника из Москвы нашли спустя семь лет

Следователи Лефортовского следственного отдела СКР по Москве установили личность мужчины, который в 2018 году изнасиловал свою знакомую.

Инцидент произошел 2 июня 2018 года в квартире на Ставропольском проезде в Москве:

- Мужчина напал на ранее знакомую девушку и, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - говорится в сообщении СКР.

Следователи уточняют в публикации, что действиями злоумышленника девушке был причинен тяжкий вред здоровью. Причастность преступника не удавалось установить на первоначальном этапе, однако следователи и криминалисты еще раз проанализировали материалы уголовного дела и назначили современные экспертизы, а также дополнительно опросили свидетелей. В итоге причастность мужчины, в том числе и после очных ставок, была установлена. Задержанному уже предъявили обвинение.