Агент Киева, которого задержали в Санкт-Петербурге после закладки бомбы, переодевался в женскую одежду, чтобы пустить следствие по ложному пути. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На видео, которое публикует спецслужба, видно, как человек в женской одежде идет по парку, подходит к машине, что-то кладет под нее и уходит.

После закладки взрывного устройства к нему подбегают сотрудники ФСБ и кладут мужчину на землю.

Задержанный был одет в длинную серую юбку и черный пиджак, на голове у него был ярко-розовый платок. Издалека казалось, что это пожилая женщина.

Всего были задержаны трое злоумышленников - две женщины и мужчина 1993, 1994 и 2006 г. р.

По данным следствия, они действовали по указанию куратора, связанного с Главным управлением разведки министерства обороны Украины.

Задержанные готовили теракт в отношении руководителя одного из предприятий ОПК в Санкт-Петербурге. На допросах они признали свою вину.