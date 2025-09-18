Умер обвиняемый в получении взяток экс-мэр Вологды

В ФСИН Вологодской области сообщили о смерти бывшего мэра Вологды Евгения Шулепова, который обвиняется в получении взяток, в областной клинической больнице.

© Администрация города Вологды

«17 сентября обвиняемый Шулепов Е. Б. скончался в Вологодской областной клинической больнице, где он проходил длительное лечение от хронического заболевания», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Как подчеркнули в ФСИН, данные о том, что он скончался в СИЗО не соответствует действительности.

Ранее дочь Шулепова сообщила о его смерти.