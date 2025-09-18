ФСБ предотвратила покушение на главу российского оборонного предприятия

ФСБ предотвратила попытку убийства украинскими спецслужбами руководителя одного из предприятий ВПК России.

В ведомстве сообщили, что Киев завербовал для этого в Петербурге через интернет трёх россиян — парикмахера, грумера и безработного молодого человека. Они должны были подорвать авто. Все были задержаны.

Следственной службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области были возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.

На данный момент продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.