Случайная пуля попала в российскую туристку в Турции

В турецкой Анталье случайная пуля задела туристку из России. Инцидент произошел в районе Манавгата, где двое мужчин на мотоцикле устроили стрельбу на улице. В результате под обстрел попали прохожие. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщает Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

По данным местных СМИ, преступники в черной одежде и мотоциклетных шлемах подъехали к магазину и открыли огонь по мужчинам, сидевшим рядом. В этот момент мимо проходила россиянка Татьяна Шиллер. Женщина получила ранение в ногу и была доставлена в больницу. Пострадавшие мужчины находятся в тяжелом состоянии.

Позже полиция задержала восемь человек, связанных с нападением. По версии следствия, они пытались покинуть Турцию, используя поддельные документы. В качестве мотива указывается давний конфликт между двумя семьями, который обострился после вооруженной драки из-за земельного участка.

Во время обысков силовики изъяли оружие и боеприпасы, наркотические вещества, мотоцикл, а также бронированный автомобиль. Расследование продолжается, задержанные дают показания, передает Telegram-канал.

