В Калининграде арестовали начальника отдела полиции за взятку в 3,4 млн рублей

Ленинградский районный суд Калининграда вынес решение о заключении под стражу начальника межмуниципального отдела полиции, обвиняемого в организации проституции на территории Калининграда и получении взятки в особо крупном размере, сообщает областной суд в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в период с 1 сентября 2017 года по 18 апреля 2025 года полицейский в силу занимаемой должности за незаконное вознаграждение оказывал покровительство преступной группе, которая вовлекала жителей области в занятие проституцией. Всего за указанный период он получил взятку в сумме 3 420 тыс. рублей взамен за общее покровительство и за совершение действий в пользу участников группы.

"В Ленинградский районный суд Калининграда обратился следователь с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого полицейского", - говорится в сообщении облсуда.

Постановлением Ленинградского районного суда ходатайство следователя удовлетворено. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 ноября.

Следователь указал, что начальник межмуниципального отдела полиции обвиняется в совершении четырех преступлений, два из которых являются особо тяжкими (одно коррупционного характера против государственной власти и интересов государственной службы, второе - против общественной безопасности). Все они совершены в период, когда он являлся сотрудником органов внутренних дел в должности руководителя. За каждое из инкриминируемых преступлений уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 20 лет.