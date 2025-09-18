Тела еще двух утонувших геологов подняли из озера в Забайкалье

Сотрудники сводной группы спасателей МЧС России и ГУ "Забайкалпожспас" извлекли тела двух погибших геологов из вездехода, затонувшего на озере Амудиса в Каларском муниципальном округе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

© Российская Газета

Сейчас при помощи тяжелой техники машину пытаются поднять на берег.

Напомним, гусеничный вездеход с девятью геологами упал в озеро Амудиса 15 сентября. Четыре человека выбрались самостоятельно. Вечером 17 сентября из воды извлекли тела трех погибших.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек).