Посадивший самолет в поле российский пилот рассказал о причинах смены курса

Бывший пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Белов, обвиняемый в несанкционированной посадке самолета в поле под Новосибирском в 2023 году, объяснил, почему сменил курс. Пилот рассказал об этом в эксклюзивном интервью «Ленте.ру».

По словам Белова, при подлете к Омску сработала электронная сигнализация о низком уровне жидкости в одной из гидросистем, при этом давление в ней было в норме. Отказ гидравлической системы несет большие риски: он нарушает работу систем самолета — реверс двигателя, работу механизации крыла, передней стойки шасси и тормозов.

Пилот объяснил, что в сложившей ситуации условия посадки в аэропорту Омска были неблагоприятными.

«Короткая взлетно-посадочная полоса (ВПП) и сильный боковой ветер с порывами. У моего самолета была плохая управляемость, не было уверенности в нормальной работе тормозов, шасси и механизации крыла. Одним словом, могло произойти все, что угодно»,- рассказал Сергей Белов.

По словам пилота, при самом неблагоприятном развитии событий самолет запросто мог перевернуться или выкатиться за пределы ВПП с последующим разрушением.

Белов оценивал ситуацию и риски вместе со вторым пилотом Эдуардом Семеновым. Посовещавшись, они приняли решение лететь в аэропорт Новосибирска. «Там две независимые взлетно-посадочные полосы с лучшими характеристиками для безопасной посадки: шире и длиннее, чем в Омске», - объяснил свое решение пилот.

Ранее сообщалось, что Белов обратился с просьбой о переносе суда из Новосибирска в Омск.