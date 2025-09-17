Останки без вести пропавшей девушки нашли в машине известного рэпера
Останки, найденные в багажнике автомобиля Tesla популярного в США исполнителя D4vd (настоящее имя — Дэвид Энтони Берк), принадлежат 15-летней девочке, пропавшей в апреле 2024 года в районе озера Элсинор. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источники.
Напомним, что D4vd является восходящей звездой в США. Его хиты Here With Me и Romantic Homicide набрали свыше миллиарда прослушиваний.
По данным газеты, седан Tesla несколько дней находился на штрафстоянке в Голливуд-Хиллз. На прошлой неделе полиция отреагировала на сообщение о неприятном запахе, исходящем от машины.
Полицейские при обыске обнаружили в багажнике упакованное в сумку расчлененное тело.
Первоначально стражи порядка предположили, что обезображенные останки принадлежат певцу, так как на пальце трупа была такая же татуировка, как у него.
После исследования судмедэксперты заявили, что тело принадлежит пропавшей девушке.
По мнению поклонников певца, D4vd не имеет никакого отношения к случившемуся, так как в августе он отправился в длительный концертный тур по США и оставил машину на стоянке.
Вместе с тем, инцидент повлиял на карьеру исполнителя. Часть компаний разорвала с ним рекламные контракты.