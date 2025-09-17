Актера Илью Деля после падения из окна доставили в реанимацию

Актер Илья Дель попал в реанимацию после падения из окна. Об этом ТАСС рассказал источник в его окружении.

Собеседник агентства уточнил, что актер выпал из окна и получил травму позвоночника. Деля госпитализировали, он находится в реанимации. По имеющимся сведениям, инцидент произошел за пределами театра.

12 апреля стало известно, что в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии госпитализировали актера Театра имени Ленсовета Илью Деля. Он получил несколько ножевых ранений груди, у него было задето правое легкое. Ранения 40-летнему Делю нанесла его сожительница, 26-летняя актриса Александра Дроздова. По версии следствия, ее действия объяснялись «внезапно возникшими личными неприязненными отношениями».

Сам Дель назвал конфликт с Дроздовой «обычной ссорой влюбленных». Он отметил, что не писал заявление в правоохранительные органы на избранницу — полиция сама инициировала дело.