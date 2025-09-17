В Ульяновской области девочка попала в реанимацию, выпив бензин вместо воды

В Ульяновской области следователи проводят проверку после обращения, связанного с получившим ожоги четырехлетним ребенком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

© Газета.Ru

Как следует из обращения, девочка получила травмы на празднике в июле. Во время мероприятия мужчина под видом воды передал ей бутылку с бензином.

В результате пострадавшая попала в реанимацию. Медики диагностировали у пациентки химический ожог и «сопутствующие заболевания».

Причиной обращения стало то, что ответственность за произошедшее еще никто не понес. На данный момент проводится проверка.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю местного управления ведомства возбудить уголовное дело и позже предоставить доклад о результатах расследования.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщается в публикации.

