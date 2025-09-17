Поляк выстрелил в глаз румыну, перепутав с украинцем

В польском городе Вроцлав перед судом предстанет 32-летний мужчина, который в торговом центре выстрелил в голову гражданину Румынии, ошибочно приняв его за украинца. Нападавшему, безработному фитнес-инструктору, грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на польские паблики, инцидент произошел еще 15 марта в ТЦ Wroclavia, однако на днях прокуратура передала обвинительное заключение в суд.

По данным следствия, обвиняемый Михал Ф., увидев в торговом центре гражданина Румынии по имени Васил, достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил ему в голову.

Пули попали в глазное яблоко, веко и лоб. После этого нападавший набросился на раненого, начал избивать его ногами и кулаками с криками, что он "ненавидит украинцев" и что тот "должен уезжать домой на Украину".

"Обвиняемый считал, что пострадавший – украинец", – пояснил пресс-секретарь Вроцлавской окружной прокуратуры.

Пострадавший румын с момента нападения находится под наблюдением врачей.

Нападавший, который ранее не был судим, был арестован вскоре после инцидента и до сих пор находится под стражей. В ходе следствия он признал, что нанес тяжелую травму, однако отрицал, что его действия носили расистский или ксенофобский характер.

Первое судебное слушание по делу о причинении тяжкого вреда здоровью назначено на 24 сентября.

