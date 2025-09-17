В столичном районе Выхино-Жулебино прошла эвакуация посетителей торгового центра (ТЦ) «Миля».

Об этом сообщил Telegram-канал «Мои Люберцы».

«У соседей в Жулебино эвакуировали ТЦ Миля», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что посетители ТЦ собрались у входа в здание. Подробности произошедшего не уточняются.

В конце августа посетителей эвакуировали из торгового центра в Дмитрове в Московской области. Причины экстренных мер не уточнялись. На опубликованных каналом кадрах видно, что полицейские оцепили территорию около ТЦ.

В начале августа в Сочи эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Мандарин». Причиной стала опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. На опубликованных кадрах видно, что встревоженные люди столпились на парковке.