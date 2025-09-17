Украинские мошенники заставили московского школьника ограбить семью и исчезнуть

13-летний московский школьник провел всю ночь на улице, прячась от родителей, после того как попал под жесткий прессинг украинских мошенников. Злоумышленники заставили подростка перевести им все деньги с семейных счетов, разбить телефон и скрыться, угрожая лишением родительских прав его мамы и папы.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, история началась с того, что 13-летнему Кириллу в мессенджере написал неизвестный, представившийся мальчиком, с которым он якобы отдыхал в лагере, и предложил погулять. Кирилл отправил свою геолокацию, но вместо ответа получил странное видеосообщение, которое сразу удалил.

После этого на школьника обрушился шквал сообщений якобы от МВД. Мошенники, действуя по классической схеме, потребовали от мальчика доказать, что он не связан с ВСУ. Сначала они приказали прислать фото золота и драгоценностей из дома, а когда их не оказалось, заставили сфотографировать банковские приложения на телефонах родителей.

Несколько дней аферисты оказывали на подростка сильнейшее психологическое давление: на него кричали, запугивали, угрожая в том числе жизнью его родителей. В итоге они заставили Кирилла перевести все средства со счетов, а затем приказали разбить телефон отца.

Финальным этапом стало указание немедленно уйти из дома. "Кураторы" сообщили Кириллу, что его уже ищут полиция и родители, но если он вернется домой раньше, чем через 12 часов после начала поисков, его маму и папу лишат родительских прав.

Испуганный подросток провел всю ночь на скамейке в закрытом жилом комплексе. Под утро его нашли сотрудники полиции. Сейчас мальчик находится дома. По словам его мамы, ребенок сильно напуган, но, главное, что он жив.

