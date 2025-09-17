В Британии на почве расовой ненависти расстреляли девочку

Девятилетняя девочка в Британии стала жертвой расовой ненависти, пишет Daily Star.

© Московский Комсомолец

Журналисты уточняют, что средь бела дня в Брейнтри двое трижды выстрелили в ребенка из пневматического ружья.

В публикации сообщается, что серьезных травм девочке удалось избежать, но инцидент нанес ей серьезные психологические травмы, и теперь она боится выходить из дома.

Власти рассматривают данный инцидент как нападение на почве расовой ненависти, и в преступлении, по предварительным данным, участвовали два человека.