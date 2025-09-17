Раскрыта личность девушки, чье тело нашли в автомобиле рэпера D4vd

Девушка, разлагающееся тело которой нашли в автомобиле Tesla известного рэпера D4vd, может быть 15-летней Селестой из Лос-Анджелеса, которая пропала в апреле 2024 года. Об этом сообщил онлайн-таблоид TMZ.

Девушку предварительно опознала мать по описанию полиции, которое включало татуировку на пальце с буквами «Тсс…». По словам женщины, у ее пропавшей дочери была такая же. На девушке были черные леггинсы и топ, а также два украшения: металлические серьги-гвоздики и металлический браслет-цепочка в форме буквы W.

Человеческие останки в автомобиле рэпера обнаружили 8 сентября. Полиция Лос-Анджелеса обратила внимание на эвакуированную машину Tesla, которая принадлежит музыканту, после жалоб на неприятный запах из нее. По факту случившегося идет расследование.

Позже газета Metro сообщила, что в машине рэпера обнаружили тело девочки-подростка. Судебно-медицинские эксперты установили, что ей было от 14 до 15 лет. Причину смерти девочки пока установить не удалось. Официально имя умершей не разглашается.