Появились новые подробности об альпинистке Наговициной

Альпинистка Наталья Наговицина, пропавшая на пике Победы в Киргизии, успела передать последние слова своему сыну Михаилу, пишет Ura.ru со ссылкой на источник.

По данным портала, перед тем как связь с экстремалкой оборвалась, Наговицина попросила передать сыну Михаилу, что задерживается в горах.

На последних видео с Натальей Наговициной заметили тайные знаки от альпинистки

Журналисты заметили, что альпинисты на протяжении нескольких недель посылали дроны к месту возможной гибели россиянки.

На одном из видео, снятых беспилотниками, был замечен серый рюкзак без следов осадков, которого не было на первых роликах, снятых спасателями.

По мнению экспертов, появление рюкзака может свидетельствовать о том, что экстремалка приняла решение самостоятельно эвакуироваться — вышла или выползла из палатки, но сил на передвижение у нее не осталось и она вернулась в убежище.