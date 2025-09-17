Мигранты заперли в подсобке трех 14-летних подростков и пригрозили убить

Во Владивостоке мигранты заперли в подсобке супермаркета трех 14-летних детей, избили и пригрозили убить. Об этом пишет ИА Регнум.

Сообщается, что к подросткам в торговом центре подошли двое охранников-иностранцев и обвинили в краже. Они пригласили их в подсобку под предлогом просмотра видео с камер наблюдения и заблокировали дверь.

Предварительно, детей также заставили извиняться «перед всем мусульманским миром».

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, мигранты задержаны, а идет допрос свидетелей.

