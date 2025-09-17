Суд вынес приговор фигурантам дела о массовом отравлении шаурмой в Москве

Московский суд вынес приговор шестерым фигурантам дела об отравлении 55 человек шаурмой в столице в 2023 году.

Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Уточняется, что виновными признаны индивидуальный предприниматель, повар, поставщик мясной продукции, а также генеральный директор частной организации-производителя и его заместитель.

Как сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы, фигурантов дела приговорили к лишению свободы сроком от одного года до трёх лет.

25 августа СК возбудил уголовное дело по факту отравления людей в кафе на севере столицы. Точка быстрого питания работала на ул. Софьи Ковалевской.

По данным прокуратуры, после употребления приготовленной с нарушением санитарных норм и правил шаурмы зафиксировано 55 заболевших, 30 из которых госпитализированы в медицинские организации с диагнозом «сальмонеллёз».