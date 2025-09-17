В Москве грузовик задавил ремонтировавшего его водителя

Водителя в Москве задавил грузовик во время ремонта
На северо-востоке столицы грузовик задавил ремонтировавшего его водителя, сообщил Агентству городских новостей «Москва» осведомленный источник.
«По предварительным данным, инцидент произошел на дублере Алтуфьевского шоссе, д. 31, стр. 7. Водитель ремонтировал грузовой автомобиль Mercedes. В какой-то момент машина тронулась с места и задавила мужчину. От полученных травм он погиб на месте», – сказал собеседник агентства.
На месте работают экстренные службы.