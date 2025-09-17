Водителя в Москве задавил грузовик во время ремонта

Агентство «Москва»

На северо-востоке столицы грузовик задавил ремонтировавшего его водителя, сообщил Агентству городских новостей «Москва» осведомленный источник.

В Москве грузовик задавил ремонтировавшего его водителя
© РИА Новости
«По предварительным данным, инцидент произошел на дублере Алтуфьевского шоссе, д. 31, стр. 7. Водитель ремонтировал грузовой автомобиль Mercedes. В какой-то момент машина тронулась с места и задавила мужчину. От полученных травм он погиб на месте», – сказал собеседник агентства.

На месте работают экстренные службы.