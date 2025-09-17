Россиянин разобрался с обидчиками брата и получил срок

В Москве осудили мужчину, расправившегося с обидчиками брата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») и 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, в июле 2021 года между двумя компаниями на территории Новой Москвы произошла драка, в которой брата осужденного избили. Через некоторое время фигурант узнал о случившемся и решил отомстить за избиение брата.

Мужчина уговорил двоих знакомых совершить расправу над обидчиками. Они разработали детальный план, приобрели маски для конспирации и рации, отследили маршруты передвижения потерпевших, приискали огнестрельное оружие и распределили действия каждого.

15 августа того же года возле дома на Кутузовском проспекте они дождались, когда пострадавшие вышли из машины и произвели не менее четырех выстрелов в их сторону. Для одного ранения оказались несовместимы с жизнью, а второй оказал сопротивление и смог скрыться. После этого ему была оказана медицинская помощь.

Сразу установить преступников не удалось, но в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет криминалисты и следователи столичного СК повторно изучили материалы уголовного дела. С помощью современных технологий проведены молекулярно-генетические экспертизы, дополнительно допрошен ряд свидетелей и потерпевшие. В результате проведения этих исследований и оперативно-розыскных мероприятий личности фигурантов были установлены. Также удалось выяснить местоположение организатора нападения, после чего он был задержан.

Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Его соучастники объявлены в розыск.

