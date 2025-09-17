В Подмосковье предотвращен теракт

Сотрудники правоохранительных органов задержали в поезде молодого человека, который направлялся в Балашиху с целью устроить теракт в мечети.

Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в Telegram-канале Baza.

— Силовики задержали в поезде юношу из списка террористов и экстремистов. По версии следствия, он направлялся в Балашиху, чтобы устроить теракт в местной мечети, — говорится в публикации.

Задание по осуществлению диверсии злоумышленник получил от куратора NS/WP*. Однако привести план в действие ему не удалось.

Молодого человека также уличили в финансировании «Русского добровольческого корпуса»* (РДК) и призывам ко вступлению в ряды этого формирования. В результате в отношении задержанного возбудили сразу уголовные дела по трем статьям УК РФ. Злоумышленника заключили под стражу.

До этого силовики сорвали планы мужчины, который хотел устроить теракт в одном из московских вузов 1 сентября. Указания от своих кураторов он получал через Telegram. За осуществление теракта исполнителю пообещали заплатить 2400 долларов. Мужчина признал свою вину в инкриминируемом преступлении. Теперь ему грозит тюремный срок.

*Признаны экстремистскими и террористическими организациями в России