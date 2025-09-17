Массовая драка байкеров в баре переросла в перестрелку

Массовая драка между двумя враждующими группировками байкеров вспыхнула на Лонг-Айленде (Нью-Йорк). Она началась в спорт-баре и закончилась на автозаправке. В результате потасовки с применением холодного оружия несколько человек были ранены, семерым предъявлены обвинения. Власти настаивают, что инцидент не связан с криминальной деятельностью, однако расследование продолжается.

В пригороде Лонг-Айленда произошла массовая драка, в результате которой двадцать членов конкурирующих байкерских групп вступили в столкновение, растянувшееся на два города. По данным полиции, первый раунд драки разгорелся в спорт-баре в Уэст-Айлипе, после чего байкеры собрались для продолжения «банкета» на заправочной станции в Линденхерсте. Именно там, в 8 километрах от бара, второй раунд драки перерос в полномасштабную уличную разборку с ножами и кровью на асфальте, как рассказал работник заправочной станции, ставший свидетелем драки.

В результате инцидента пятеро мужчин были доставлены в больницу с травмами, не представляющими угрозу для жизни. По данным полиции, четверо из них получили ножевые ранения, а еще один был весь в крови, синяках и побоях от ударов тупым предметом по всему телу и лицу. На данный момент семерым неизвестным мужчинам были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков второй степени, и им были вручены квитанции о явке с повинной, что означает, что ни один из них не провел ночь за решеткой.

Однако детективы подчеркнули, что расследование продолжается, и вскоре могут последовать более серьезные обвинения, такие как нападение, хранение оружия или даже покушение на убийство. Официальные лица подтвердили, что мужчины были мотоциклистами, но настаивали на том, что насилие не было связано с членством в какой-либо криминальной банде или клубе, не предоставив при этом никаких дополнительных подробностей.