В российском городе подорвали автомобиль

Автомобиль подорвали в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, в Subaru взорвалась взрывчатка. Ее тротиловый эквивалент составил около 300 граммов. По словам подписчиков канала и очевидцев, машина могла принадлежать мужчине, связанному с военным или силовым ведомством. Свидетели отмечают, что хозяин авто не пострадал.

Напомним, что 25 апреля в подмосковной Балашихе подорвали автомобиль. В результате инцидента погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

По делу задержали агента украинских спецслужб Игната Кузина, который приобрел взорвавшуюся машину и установил в ней самодельную бомбу. В августе в Саратовской области задержали соучастника убийства — по версии следователей, он причастен к доставке бомбы в Подмосковье.