Несколько сотен путешественников не смогли покинуть перуанский город Агуас-Кальентес, находящийся возле древнего поселения Мачу-Пикчу — причиной стало парализованное транспортное сообщение. Об этом инциденте в среду, 17 сентября, рассказали в Reuters.

14 сентября местный автобусный перевозчик Consettur объявил о начале бессрочной забастовки. Именно эта компания на протяжении 30 лет перевозит туристов из Агуас-Кальентес ко входу в цитадель инков XV века.

Однако недавно контракт на осуществление деятельности в этой области передали другому автобусному оператору. Из-за протестов железнодорожная ветка в горном регионе Куско оказалась заблокировала — ее завалили «камнями разного размера».

Помимо этого, неизвестные раскопали часть железнодорожных путей, уточнили в агентстве.

13 сентября группа из 25 альпинистов также застряла на Эльбрусе после обрыва канатной дороги. У них с собой не было теплой одежды, документов и снаряжения: все вещи остались в кабинках опечатанной дороги. Все участники группы — неопытные альпинисты, впервые поднимающиеся на гору такого масштаба.