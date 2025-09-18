СК раскрыл подробности ЧП с затонувшим в Забайкалье вездеходом

Гусеничный вездеход форсировал водоем, когда затонул в озере в Каларском округе Забайкальского края.

Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

"По данным следствия, 16 сентября 2025 года при форсировании водоема затонул вездеход, в котором находились девять человек. В результате инцидента погибли пять человек - трое работников одной из коммерческих организаций, а также двое сотрудников охранного предприятия. Водителю вездехода и троим пассажирам удалось спастись", - говорится в сообщении.

Продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности гибель двух и более человек). Следователи-криминалисты осмотрели место происшествия, допросили в качестве свидетелей работников и представителей коммерческой организации. Тела погибших извлечены из воды, осмотрены следователями. Назначено производство судебных медицинских экспертиз.