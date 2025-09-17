В России мигрант без патента на работу пытался скрыться под столом

В петербургском поселке Шушары мигрант без патента на работу пытался скрыться от полицейских во время рейда под столом в строительном вагончике. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, сотрудники правоохранительных органов провели масштабную проверку на одной из строек.

Предъявлять паспорта, патенты, регистрацию и миграционную карту были вынуждены работники на Старорусском проспекте, Окуловской и Школьной улицах в Шушарах. Приезжие придумывали всяческие уловки, чтобы не попадаться на глаза оперативникам.

Так, один из иностранцев залез под стол, но его быстро обнаружил полицейский с собакой.

Всего в ходе рейда проверили более 300 приезжих. В отдел доставили 43 человека, у которых выявили миграционные нарушения.

Ранее стало известно, что вооруженные палками мигранты устроили массовую драку в центре Санкт-Петербурга.

Тогда по факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Задержанными стали восемь человек.