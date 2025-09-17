В Крыму россиянину дали 14 лет за передачу Украине данных о кораблях ЧФ

Севастопольский городской суд Республики Крым приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина России, обвиняемого в госизмене в виде передачи спецслужбам Украины данных о кораблях Черноморского флота РФ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Севастопольским городским судом Республики Крым за совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина России 1980 года рождения. Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 200 тысяч рублей и с ограничением свободы сроком на один год", - сказали в ЦОС.

Установлено, что житель Севастополя посредством переписки в мессенджере Telegram был привлечен спецслужбами Вооруженных сил Украины к конфиденциальному сотрудничеству, направленному на сбор и передачу сведений противнику.

"Реализуя преступный умысел, злоумышленник производил фотофиксацию мест размещения кораблей Черноморского флота, а также дислокации и перемещения вертолетов войск национальной гвардии Российской Федерации, после чего пересылал полученные фотографии представителю ВСУ и получал за это денежное вознаграждение", - отметили в ЦОС.

Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена сотрудниками ФСБ. Приговор в законную силу не вступил.