В Сочи жесткая драка пассажиров автобуса попала на видео
В Сочи пассажиры автобуса устроили драку. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
«Инцидент произошел воскресным днем возле пассажирского автобуса. Как рассказали очевидцы, между молодым человеком и мужчиной вспыхнул словесный конфликт, который вскоре перерос в драку. Потасовка началась в салоне, а продолжилась уже на улице у остановки», — говорится в сообщении.
Пассажиры запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два человека дерутся возле общественного транспорта, при этом водитель пытается остановить конфликт.
По словам очевидцев в результате произошедшего никто серьезно не пострадал.
До этого сообщалось, что в Барнауле мужчина разбил машины после драки.
«Жители ЖК «Мотор» рассказали, что у дома на Северо-Западной, 17, у кафе «Каравелла» случилась массовая драка. Двор и подъезд залили кровью, а один из дебоширов разбил стекла в двух автомобилях и пытался выбить дверь в подъезд», — говорится в сообщении Telegram-канала Mash Siberia.