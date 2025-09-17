В Сочи жесткая драка пассажиров автобуса попала на видео

В Сочи пассажиры автобуса устроили драку. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

«Инцидент произошел воскресным днем возле пассажирского автобуса. Как рассказали очевидцы, между молодым человеком и мужчиной вспыхнул словесный конфликт, который вскоре перерос в драку. Потасовка началась в салоне, а продолжилась уже на улице у остановки», — говорится в сообщении.

Пассажиры запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как два человека дерутся возле общественного транспорта, при этом водитель пытается остановить конфликт.

По словам очевидцев в результате произошедшего никто серьезно не пострадал.

