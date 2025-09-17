Названа причина крушения Ан-24 под Тындой

Названа причина крушения самолета «Ангары» под Тындой

Вечерняя Москва

Причиной крушения самолета Ан-24 «Ангары» в Амурской области стала ошибка пилота. Об этом в среду, 17 сентября, пишет Mash со ссылкой на предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков сообщил, что пилоты неверно установили давление и снизились ниже безопасной высоты, отмечается в публикации.

24 июля Ан-24, летевший рейсом авиакомпании «Ангара» по маршруту ХабаровскБлаговещенскТында, перестал выходить на связь. Через несколько часов были найдены обломки самолета. Позже губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что на борту судна находились 43 пассажира, среди которых было пятеро детей, а также шесть членов экипажа.

Также стало известно, что авиакомпании «Ангара» могут ограничить полеты из-за массовых нарушений, на которые обратили внимание после катастрофы с самолетом Ан-24. Сообщалось, что после временного запрета полетов для 18 из 28 самолетов авиаперевозчик так и не устранил проблемы.