Названа причина крушения Ан-24 под Тындой

Причиной крушения самолета Ан-24 «Ангары» в Амурской области стала ошибка пилота. Об этом в среду, 17 сентября, пишет Mash со ссылкой на предварительный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

© Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков сообщил, что пилоты неверно установили давление и снизились ниже безопасной высоты, отмечается в публикации.

24 июля Ан-24, летевший рейсом авиакомпании «Ангара» по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, перестал выходить на связь. Через несколько часов были найдены обломки самолета. Позже губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что на борту судна находились 43 пассажира, среди которых было пятеро детей, а также шесть членов экипажа.

Также стало известно, что авиакомпании «Ангара» могут ограничить полеты из-за массовых нарушений, на которые обратили внимание после катастрофы с самолетом Ан-24. Сообщалось, что после временного запрета полетов для 18 из 28 самолетов авиаперевозчик так и не устранил проблемы.