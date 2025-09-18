Продюсеру Telegram-канала Baza Лукьяновой изменили меру пресечения
Заключенного в СИЗО продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову отправили под домашний арест до 20 октября.
Об этом в четверг, 18 сентября, сообщили в Замоскворецком суде Москвы.
— Меру пресечения в отношении Татьяны Лукьяновой продлить в виде домашнего ареста сроком до 20 октября, — передает ТАСС со ссылкой на инстанцию.
Продюсер Telegram-канала Baza проходит по делу о даче взятки полицейским совместно с главным редактором этого СМИ Глебом Трифановым. Обоих подозреваемых задержали и отправили под стражу до 20 сентября.
Следствие также ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Глебу Трифанову.
Журналистов подозревают в даче взятки полицейским из регионов взамен на предоставление служебной информации.
Правоохранителей, получивших деньги сотрудников Telegram-канала Baza, задержали в Белгородской области, а также Краснодарском и Красноярском краях и доставили в столицу.
Их заключили под стражу, как и журналистов. Сначала один из правоохранителей признал вину в инкриминируемом преступлении. Позднее то же самое сделал его коллега из Красноярска.