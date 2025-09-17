Замминистра обвинили в миллиардных аферах на стратегических российских объектах

В Москве суд арестовал первого заместителя министра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлию Мерваезову. Об этом пишет ТАСС.

Замминистра обвинили в миллиардных аферах на стратегических объектах РФ
Женщина будет под стражей два месяца. Она проходит обвиняемой по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Сейчас ей вменяют два эпизода.

Мерваезову задержали в Пятигорске и доставили в Москву. Собеседник агентства заявил, что она проходит по делу бывшего главы военно-строительной компании (ВСК) Вадима Выгулярного, отвечавшего за объекты Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Выгулярный получил контракты на три миллиарда рублей для строительства объектов РВСН в поселке Пашино Новосибирской области. результате он не выполнил планы, а деньги в размере более двух миллиардов рублей и сделки на строительство передал в новую организацию, где работал его бывший коллега.

