Замминистра обвинили в миллиардных аферах на стратегических объектах РФ

В Москве суд арестовал первого заместителя министра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлию Мерваезову. Об этом пишет ТАСС.

Женщина будет под стражей два месяца. Она проходит обвиняемой по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Сейчас ей вменяют два эпизода.

Мерваезову задержали в Пятигорске и доставили в Москву. Собеседник агентства заявил, что она проходит по делу бывшего главы военно-строительной компании (ВСК) Вадима Выгулярного, отвечавшего за объекты Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Выгулярный получил контракты на три миллиарда рублей для строительства объектов РВСН в поселке Пашино Новосибирской области. результате он не выполнил планы, а деньги в размере более двух миллиардов рублей и сделки на строительство передал в новую организацию, где работал его бывший коллега.