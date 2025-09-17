На Украине из-за повреждений электроподстанций нарушено движение поездов

Движение пассажирских поездов на внутренних и международных маршрутах нарушено на Украине из-за повреждений электроподстанций. Об этом сообщила компания "Укржелдорога" ("Укрзализныця").

"Имеем задержки пассажирских поездов одесского и днепровского направлений. Часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов. <...> Что касается международных стыковок, в частности в Хелме и Перемышле, мы уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координируем пересадки, ожидания поездов и ускоренный пограничный контроль", - говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

ТАСС: взрыв прогремел в Кировограде на Украине

В настоящее время ведутся ремонтные работы.