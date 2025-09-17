МАК опубликовал последние слова пилотов Ан-24 перед крушением под Тындой

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал последние слова пилотов самолета Ан-24 перед крушением под Тындой в Амурской области. Об этом сообщает РИА Новости.

"Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…", - сказал один пилот другому в период с 12:56:41 по 12:56:44.

В 12:56:44 запись аудиоинформации бортового самописца прерывается. До этого МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования авиакатастрофы. Катастрофа произошла 24 июля при повторном заходе самолета на посадку вблизи аэропорта Тынды. На борту находились 48 человек, включая пять детей — никто из них не выжил. Обломки судна нашли на горном склоне в 16 км от города.

В августе Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра авиакомпании (АУЦ) "Ангара" по итогам внеплановой проверки после катастрофы Ан-24 вблизи Тынды.