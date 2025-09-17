У бывшей судьи за взятку изъяли торговый центр, дом, квартиры и 17 участков

Суд в Москве обратил в доход государства имущество экс-судьи Елены Кондрат по делу о посредничестве при передаче взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Согласно документу, речь идет о торговом центре "Дубрава" в Брянске, доме площадью 525 квадратных метров в "Миллениум парке", а также о трех квартирах, 17 земельных участках и 19 нежилых помещениях (в Крыму, Брянской и Московской областях). Сообщается, что до выхода на пенсию в ее декларацию входило только право собственности на квартиру - все остальное было оформлено на своих родителей.

© Газета.Ru

При этом родители обвиняемой - пенсионеры, бывшие работники "Брянского кожно-венерологического диспансера" - не могли себе позволить такое имущество. Саму экс-судью приговорили к девяти годам колонии. По версии следствия, она предложила коллеге по Арбитражному суду столицы Елене Махалкиной за взятку в размере $50 тыс. вынести определенное решение.

Махалкина обратилась в ФСБ, женщину задержали в ходе экспериментальной операции с передачей финансов под контролем правоохранителей. В ходе заседания обвиняемая вину не признала. По данным с сайта Арбитражного суда, Елена Кондрат работала судьей в области банкротства с 2008 года.

До этого суд приговорил бывшего начальника исправительной колонии в Нижегородской области к 12,5 года лишения свободы за взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество.

По данным следствия, обвиняемый в 2013 году получил от осужденного взятку в размере 200 тысяч рублей. Взамен экс-начальник колонии отпустил его в другой регион.