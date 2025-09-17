Дудь не признаёт вину по делу об уклонении от обязанностей иноагента
Признанный иноагентом блогер Юрий Дудь* не признаёт вину по возбуждённому в отношении него уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.
Об этом говорится в материалах дела, передаёт ТАСС.
«Вину Дудь Юрий Александрович* не признаёт», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Дудя* могут проверить на государственную измену.
Позже в отношении него в суд было направлено уголовное дело.
* Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.