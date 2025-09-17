В Забайкальском крае спасатели ищут геологов, чей вездеход утонул в озере Амудиса

В Забайкальском крае спасатели ищут геологов, чей вездеход накануне утонул в озере Амудиса в Каларском муниципальном округе, заявили в региональном МЧС.

© РИА Новости

По предварительным данным, гусеничный вездеход с геологами на борту съехал в воду. В ведомстве уточнили, что четверо человек смогли выбраться самостоятельно, судьба ещё четверых пока неизвестна.

Уточняется, что происшествие произошло 15 сентября, на связь четверо граждан смогли выйти только 16 сентября.

«Сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, водолазы поисково-спасательной службы Забайкальского края, а также сотрудники полиции вылетели на вертолёте в Каларский муниципальный округ», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае 38-летнего мужчину на бочке из-под ГСМ унесло течением к Охотскому морю, когда во время его проезда на грузовике через устье реки Тыл резко поднялся уровень воды.

Позже в МЧС России заявили RT, что мужчина погиб.