МАК опубликовал предварительный отчет о крушении Ан-24 под Тындой

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчёт о крушении самолёта Ан-24 под Тындой в конце июля этого года.

«В результате авиационного происшествия экипаж и пассажиры погибли, воздушное судно разрушено и уничтожено в возникшем после авиационного происшествия наземном пожаре», — говорится в тексте отчёта.

В МАК уточнили, что сбор и анализ информации о подготовке экипажа продолжается, также проводится оценка его действий в аварийной ситуации и оценка работоспособности систем самолёта.

По завершении расследования будет выпущен окончательный отчёт.

Газета «Известия» ранее писала, что «Ангара» может прекратить полёты после проверки Ространснадзора.

Также сообщалось, что разбившийся под Тындой в июле Ан-24 эксплуатировался более 45 лет.