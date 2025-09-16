В Таиланде более ста обезьян напали на полицейский участок

Более ста макак напали на полицейский участок и соседние жилые дома в Таиланде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таиландское СМИ.

Инцидент произошел в провинции Лопбури.

«Более 100 молодых макак вырвались из "обезьяньего детского сада" и напали на полицейский участок и соседние жилые дома», — говорится в тексте.

Отмечается, что полицейским пришлось отстреливаться от макак из рогаток, чтобы прогнать их с территории участка. Часть обезьян удалось поймать работникам департамента национальных парков, однако большинство все еще остаются на свободе.

На кадрах, опубликованных СМИ, видно, что макаки сидят и ходят по забору полицейского участка. Кроме того они активно гуляют по крышам и во дворах соседних домов.

Лопбури известна большой популяцией диких обезьян, которые давно стали одной из главных достопримечательностей региона.