В «деле калининградских врачей» открылись новые обстоятельства

В «деле калининградских врачей» Елены Белой и Элины Сушкевич открылись новые обстоятельства — появилась аудиозапись совещания, на котором был вынесен приговор недоношенному младенцу. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел, по данным следствия, в родильном доме № 4 Калининградской области 6 ноября 2018 года.

На аудиозаписи, которая оказалась в распоряжении газеты 16 сентября 2025 года, Белая прямым текстом требует, чтобы врач-неонатолог Екатерина Кисель сообщила роженице Замирахон Ахмедовой, что ее новорожденный ребенок мертв. При том, что на тот момент младенец был еще жив.

Кроме того, Белая, которая в тот год могла стать главврачом, выговаривает сотрудникам роддома за то, что они спасали ребенка вместо того чтобы выставить все так, будто малыш умер. И затем выдает соответствующие указания анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич.

Следствие показало в дальнейшем, заметили журналисты, что ребенок скончался от отравления магнием после укола в пуповину, который сделали ему по приказу Белой.

Действия Белой были квалифицированы следствием как организатора гибели малолетнего, действия Сушкевич — как исполнителя. Приговором суда Сушкевич назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, Белой — 9,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Подсудимым удалось добиться снисхождения присяжных заседателей в Калининградской области, а потом с помощью общественности и отмены назначенного приговора.

В 2025 году дело в новом составе присяжных заседателей было снова заслушано этим летом в Московской области. Присяжные в полном составе признали медиков виновными. Срока осужденным «калининградским акушерам» вернули.