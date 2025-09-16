Российского 10-классника дважды жестоко избили в школе

Компания подростков дважды жестоко избила ученика 10 класса в одной из школ Волгограда. В первый раз за забором школы на мальчика напали 8 человек. Во второй раз их было трое, но инцидент повторился уже внутри школы на втором этаже, и избили его настолько сильно, что пострадавшего увезли в больницу. Об этом пишет V1.RU.

По словам мамы подростка, сын проучился в этой школе всего четыре дня, а до этого он учился в лицее. Его уже на второй день подкараулили на улице и избили.

Собеседница издания рассказала, что сына били ногами по голове, он получил серьезные травмы. Причиной второго избиения стало то, что он пожаловался матери. После травмпункта подростка отправили в больницу с сотрясением.

