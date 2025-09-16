В Москве произошла массовая драка у входа в "Перекресток"

На северо-востоке Москвы произошла массовая драка у входа в гипермаркет "Перекресток". Об этом свидетельствуют материалы пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

По данным пресс-службы, драку спровоцировал мужчина, пристававший к покупателям и громко матерившийся у входа. Кроме него задержаны еще как минимум двое человек. На каждого из них составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство".

Материалы по троим правонарушителям рассмотрел Бутырский районный суд. Мужчин отправили под административный арест на срок от 5 до 15 суток.