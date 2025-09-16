Стало известно о новых жертвах отравления смертельной чачей в Адлере

Спустя месяц продолжают появляться новые жертвы отравления смертельной чачей в Адлере. Об этом пишет «База».

© Московский Комсомолец

По информации телеграм-канала, от паленого алкоголя, продававшегося на сочинском рынке, вероятно, погиб еще один мужчина.

Издание пишет, что семейная пара из подмосковных Химок в конце июля отправилась на отдых в Сочи с двумя детьми. Супруги на протяжении трех дней употребляли паленое вино, купленное на рынке в Адлере. При этом муж выпивал алкоголь больше, чем жена, которая утром и вечером к тому же принимала сорбент.

31 июля мужчине стало плохо. Супруга рассказала, что он был будто в дурмане, а не просто пьяный. Через два дня он скончался в реанимации.

Оперативники Кубани выявили склад контрафактного алкоголя в пригороде Анапы

По словам женщины, врачи не поняли из-за чего тот умер и вписали в заключение «отек мозга». Позже следователи СК рассказали, что ее муж, вероятнее всего, стал новой жертвой паленого алкоголя. Результаты анализов будут готовы только в конце сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что всего от ядовитой чачи в Адлере погибли более 10 человек. Сейчас, предположительно, известно о 14 смертях.

Ранее сообщалось, что в Сочи начался снос печально известного Казачьего рынка в Сириусе, где продажа суррогатного алкоголя привела к массовому отравлению.